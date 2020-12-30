Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону главы государства, за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будут грозить наказания. Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.Подобные вопросы будут решаться по согласованию с МИД России. Владельцам-нарушителям информационного ресурса, допускающего дискриминацию против российских СМИ, будут грозить санкции.Закон будет распространяться и на социальные сети - Twitter, Facebook и YouTube.Закон, подписанный Владимиром Путиным, стал ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.