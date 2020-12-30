Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются воспользоваться пандемией для \\"наказания неугодных правительств\\" и не желают хотя бы временно отменять санкции, осложняющие эпидемическую обстановку в соответствующих государствах.Он отметил, что Россия в 2020 году часто помогала пострадавшим от пандемии странам, что является преимущественным отличием от ряда западных государств.\\"В этой связи представляется логичным, что, несмотря на сложную обстановку, в уходящем году нам удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с подавляющим большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов. Среди них наши союзники, единомышленники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС\\", - сказал министр в интервью с ТАСС.Россия неоднократно предоставляла гуманитарную помощь странам, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса.