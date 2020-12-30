Аналитики подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление крабового салата на Новый год. Оказалось, что порция блюда на семью из четырех человек будет стоить 231,92 рубля. По данным специалистов платформы фискальных данных «Такском», цена по сравнению с 2019 годом выросла на 14%.Для расчетов аналитики использовали классический рецепт салата, в который входят крабовые палочки, кукуруза, яйца, огурцы, майонез и соль.В результате исследования цен оказалось, что необходимая порция крабовых палочек в среднем стоит 99 рублей, яйца обойдутся в 27,62 рубля, огурцы — 34,25 рубля, консервированная кукуруза — 61 рубль, майонез — 10,2 рубля, соль (10 г) — 27 копеек, передает RT.Средняя стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков из разных регионов России.Напомним, ранее аналитики подсчитали индекс крабового салата. По данным специалистов, в этом году он составил 355 рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, передает телеканал «360».