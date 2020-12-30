За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах.Из всех пациентов 15% не имели клинических проявлений болезни.Жертвами стали 599 человек.За сутки в стране полностью выздоровело 29 235 человек.По данным оперативного штаба, больше всего инфицированных выявлено в Москве - 5105 человек, а также в Санкт-Петербурге - 3764 человек и Московской область - 1608 случаев. Следом идут Нижегородская, Свердловская, Псковская и Ростовская область.Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года. За все время в России выявлено 3 131 550 случаев болезни. 2 525 418 справились с инфекцией. 56 426 человек стали жертвами коронавируса.Специалистами проведено свыше 90 миллионов тестов на выявление инфекции.С 5 декабря, согласно указу президента, в России началась вакцинация населения. Прививку можно сделать препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V».