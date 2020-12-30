Хоккеисты молодежной сборной России одержали победу над командой Австрии со счетом 7:1 в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в эти дни в канадском городе Эдмонтон. Весомого перевеса в счете наша команда добилась уже в первом периоде матча. И наставник нашей команды Игорь Ларионов отметил заряженность своих игроков:- Понравилось, что отнеслись с уважением к австрийцам. Не так много сюрпризов пока на турнире, но было важно правильно отнестись. Ряд ребят забили первые голы сегодня, это хороший знак, - приводит слова Ларионова \\"Р-Спорт\\".Вместе с тем, в стане нашей дружины уже смотрят в будущее. Завтра, 31 декабря, наши проведут последний матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира. В соперниках будет команда Швеции, которая подряд всех крушит в матчах предварительного этапа уже очень давно, о чем и сказал Игорь Ларионов:- Завтра нас ждет игра с одной из лучших команд мира, у них 54 победы подряд на групповых этапах, легко не будет. Нас ждет увлекательная игра, мы должны показать свой лучший хоккей. Настроены победить и выйти в плей-офф с первого места.Матч Россия - Швеция пройдет завтра, 31 декабря. Начало матча в 05:30 по московскому времени.