Президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.\\"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней\\", - говорится в тексте документа.Ранее президент России на совещании с правительством жестко раскритиковал работу Минпромторга. Путин призвал главу ведомства не играть с ценами на базовые продукты, такие как сахар, масло и макароные изделия. Он отметил, что россияне едет «не болоньезе, а макароны по-флотски».После совещания с президентом Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.