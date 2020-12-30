Бывшему послу Молдавии в РФ Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к контрабанде анаболиков, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.\\"Бывшему послу Молдавии в Российской Федерации Андрею Негуце предъявлено обвинение. Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде\\", - сказано в сообщении.Сам Негуца не признает своей вины. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы арестовать бывшего посла на 30 дней.Напомним, что ранее посол Молдавии в России был отозван из-за скандала с контрабандой анаболиков. Вместо него послом был назначен Владимир Головатюк, который ранее был депутатом парламента.Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что проверки начались после соответствующей информации о том, что транспортные средства диппредставительства Молдавии используется не по назначению.