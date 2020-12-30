Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что главным рычагом давления на Россию станет запуск так называемой крымской платформы - переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение полуострова в состав Украины.Министр пообещал сделать все возможное, чтобы в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. Он отметил, что Киев не планирует возобновлять водоснабжение Крыма.\\"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали\\", - сказал он в интервью украинской службе новостей \\"ТСН\\".Он заявил, что когда-нибудь наступит день и в Симферополе будет поднят украинский флаг.Министр рассказал, что весной следующего года пройдет саммит среди стран, поддерживающих Украину в вопросах возращения Республики Крым в состав Украины, но не уточнил, о каких странах идет речь.Напомним, что после прошедшего весной 2014 года народного референдума, Крым вошел в состав России. Украина отказалась принять результаты, согласно которым свыше 90% жителей полуострова изъявили желание вернуть российское гражданство. При этом президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что украинцы навсегда останутся для россиян братским народом.