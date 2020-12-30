Дочерняя компания Honda Motor Co. ООО \\"Хонда Мотор РУС\\" (ХМР) заявила о прекращении поставок новых машин в Россию. Завершить сделки компания планирует в течение 2022 года.Представители компании объяснили такое решение новой стратегией в условиях изменений в мире автомобильной промышленности.Они отметили, что речи о полном уходе Honda не идет.В заявлении компании сказано, что она сохранит свое присутствие на российском рынке силовой и мотоциклетной техники, но не в том объеме, что раньше. Официальные сервисы по обслуживанию машин, ранее купленных российскими гражданами, останутся.Honda Motor основана в 1946 году. До 1960-х годов она выпускала только мотоциклы, а к 70-ым годам смогла зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских производителей машин.