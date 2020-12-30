Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за лидерский дух и стойкость характера. Он особенно подчеркнул, что самарцы успешно справляются со всеми трудностями и не опускают руки перед сложными вызовами. Так было и в 2020 году.- Я ещё раз хочу поблагодарить всех своих земляков, что они не пали духом, что не опустили руки, что и в этих условиях доказывали своё право быть лидерами. Я думаю, что это в характере моих земляков. Мы будем доказывать это вновь и вновь, - отметил губернатор в итоговом интервью.Также он отметил, что самарцы не в первый раз доказывают свои лидерские позиции. Так было при проведении чемпионата мира по футболу, когда регион доказал, что может справляться с задачами высокого уровня. А потом регион победил, отвоевав право разместить в Самаре Шестой кассационный суд, став де-факто судебной столицей Поволжья.И сегодня, по словам Дмитрия Азарова, руководство страны доверяет региону все новые задачи, понимая, что Самарская область на деле опорный край державы.