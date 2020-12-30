Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Алексеем Навальным «не вызывает никаких чувств» у Владимира Путина. Он отметил, что у главы государства больше беспокоят другие вопросы.\\"Это совершенно не приоритетный вопрос, здесь нам даже нечего комментировать, мы не хотели бы продолжать какие-то комментарии на этот счет\\", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста на ежедневном брифинге.Он также ответил на вопросы о возбуждении уголовного дела:\\"Я ничего не могу сказать, вам лучше позвонить в Следственный комитет, там вам все расскажут. Они выполняют свою работу\\", - передает ТАСС слова Пескова.Он также отметил, что президент России Владимир Путин спокойно относится к вопросу Навального и «не бьется в истерике», как ранее предположил сам блогер.Напомним, 20 августа Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета и его экстренно доставили в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи установили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ. Через несколько дней, по просьбе семьи Навального, блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите».2 сентября ФРГ заявило, что Навальный был якобы отравлен Новичком и запросило у Москвы данные по ликвидации вещества. Москва ответила, что выйдет на конструктивный диалог после предоставления данных военных медиков, на основании которых были сделаны подобные выводы. До сих пор четкого ответа российской стороне предоставлено не было.