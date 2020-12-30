Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.\\"В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества\\", - говорится в сообщении.В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Россия и США могут многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях для обеих стран.Российский лидер поздравил и еще действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он пожелал ему здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия его семье.Также президент России поздравил и лидеров других государств.