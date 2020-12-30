В среду в международном аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена.У трапа самолета собрались встречающие и представители прессы. В момент, когда по трапу стали спускаться министр, в главном здание аэропорта прогремели несколько мощных взрывов. От обрушившихся конструкций пошла сильная пыльная завеса.Как сообщили источники, жертвами происшествия стали 5 человек. О других пострадавших пока не сообщается.Как отмечают местные СМИ, члены правительства не пострадали.Ранее в 2020 году в Турции на фабрике фейерверков в Турции в провинции Сакарья произошла серия взрывов. На складе хранилось 110 тонн огнеопасных материалов. Погибли по меньшей мере четыре человека и 97 получили ранения. В момент трагедии на заводе работали 189 человек.