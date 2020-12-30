Пандемия коронавирса не оказала существенного влияние на потребление россиянами алкоголя. Такое мнение выразил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Специалист прокомментировал рост спроса на спиртные напитки и объяснил, с чем он может быть связан.«Практически 1—3% роста, которые мы видим, не являются ростом, ведь есть огромное количество факторов, которые влияют на сегодняшний день на потребление. То есть первое: сам социально-экономический кризис не оказал влияния, а обычно в пределах 5—7% возможен рост. Второе: тот рост, который есть, фактически вызван демографической ситуацией. Ведь у нас средний класс сидит в России девять месяцев (на удаленке — прим. ред.) почти, они лишились отпусков», — цитирует Вадима Дробиза RT.Эксперт пояснил, что ранее в предыдущие годы россияне намного чаще брали отпуска, уезжали за границу, где могли расслабиться и выпить. В этом году многие остались дома. Учитывая этот фактор можно было ожидать намного большего роста потребления алкогольной продукции, считает Дробиз.Напомним, ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что употребление алкоголя, а также табака и наркотических веществ способы повысить риск заражения коронавирсом, передает Москва 24.