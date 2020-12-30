Большее половины опрошенных порталом SuperJob работодателей заявили, что справка об антителах к коронавирусу может являться преимуществом при устройстве на работу.Эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова подтверждает, что ситуация на рынке труда сегодня такова, что подобный документ или паспорт вакцинированного может повлиять не только на трудоустройство, но и на зарплату.В первую очередь, это касается таких отраслей, как ресторанный бизнес и медицина.- Это своеобразная гарантия для руководителя, что сотрудник будет в строю, не заболеет и не выпадет из производственного процесса. Даже с психологической точки зрения для самих работодателей это сейчас является очень важным аргументом, - отметила эксперт в беседе с ОТР.Несмотря на видимые плюсы, Митрофанова отмечает, что подобный подход нарушает конституционные нормы и статью 3 Конституции.Если соискателю отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия антител или снижают по этому поводу работу, то можно обращаться в трудовую инспекцию.- У нас работодатель не имеет права требовать от работника осуществления каких-то медицинских процедур, кроме первичных и периодических медицинских осмотров, если они установлены законодательно для этой категории, - напомнила Митрофанова.В свою очередь руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов уверен, что вопросы здоровья становятся элементом социального контроля. Не исключено, что в дальнейшем это направление будет расширяться.- Мы втягиваемся в мир, где медицинская информация становится не персональной, а открытой. После антител может появиться вопрос о статусе иммунитета, - заключил Белоусов.Совсем скоро в России появятся COVID-паспорта. В госдуме уверены, что подобный документ позволит россиянам избежать сбора большого количества справок и успокоит общество. Получить документ смогут все, кто сделают прививку от коронавируса, сообщает «Известия».