Российский боксер Александр Поветкин признался, что может завершить спортивную карьеру после второго боя с британцем Диллианом Уайтом. Их поединок должен был пройти еще 21 ноября. Однако Поветкин некстати заболел коронавирусом и только в середине ноября вышел из больницы. Бой пришлось перенести - он пройдет либо в конце зимы, либо в начале весны.Сам Поветкин чувствует себя хорошо и заканчивать карьеру пока не собирается.- Тьфу-тьфу, я нормально себя чувствую. По возрасту – не знаю: я бы вообще в детский сад ходил (смеется). Самое главное – есть желание и стремление, - рассказал боксер в интервью РИА Новости.По словам Поветкина, спортсмен должен заканчивать карьеру, если ему уже надоело. С ним этого пока не произошло. Однако нельзя исключать, что в скором времени боксер все же решит уйти из спорта.- Потом (после повторного боя с Уайтом) посмотрим. Может и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу, - добавил боксер.Напомним, первый бой Поветкина и Уайта прошел в августе и завершился победой россиянина. Тогда Поветкин завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Всего в его арсенале 36 побед, два поражения и одна ничья.