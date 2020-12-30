Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. Глава государства считает возможным в дальнейшем сделать и локомотивов на этом топливе.\\"Прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно \\"разогнали\\" в хорошем смысле этого слова – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать\\", - сказал президент на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Президент отметил, что требования к городскому транспорту высоки, так как стоит вопрос сохранения природы. Путин подчеркнул, что работа городского транспорта на газомоторном и водородном топливе востребована, сообщает ТАСС.Он отметил, что для города появляется много современной техники и Россия должна шагать в ногу со временем.Путин напомнил, что совсем недавно был запущен специально изготовленный для Калининграда, для узкоколейки низкопольный трамвай.