До Нового года остается совсем немного времени. Если меню еще не продумано, то можно воспользоваться советом шеф-повара, члена Ассоциации поваров Анатолия Крюкова. Он подсказал, какие блюда будут идеальны на праздничном столе.По словам профессионала, стоит отдать предпочтение индейке, утке и рыбе. Данные блюда разнообразят стол и дадут возможность отдохнуть от привычных блюд.- Также можно приготовить блюда из рыбы — брать либо речную рыбу, либо красную рыбу — ее запекать, предварительно добавить специи, маринады, — пояснил Крюков в беседе с NEWS.ru.А вот говядина не желательна к употреблению ночью, так как считается тяжелым блюдом. Лучше приготовить что-либо менее жирное, исключить майонез и картофель. Идеально на гарнир подавать овощи. Еще одно правило ночного праздника – не готовить много еды.- Стоит приготовить по 120–150 граммов блюда на человека. Это позволит пище не успеть испортиться, - заключил повар.Тем временем на сервисах объявлений стали продавать первые советские елочные игрушки. Оценивают такое украшение в круглую сумму. некоторые продавцы просят за свой антикварный товар от 100 тысяч рублей, пишет ФАН.