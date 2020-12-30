В преддверии Нового года расходы россиян традиционно растут. Но в этом году граждане стали тратить даже больше, чем раньше. С 21 по 27 декабря среднестатистический житель России потратил на покупки 5967 рублей. Это на 914 рублей больше, чем на предыдущей неделе, и на 55 больше, чем в этот же период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные холдинга \\"Ромир\\", которые имеются в распоряжении kp.ru.Недельный чек (средняя стоимость одной покупки), в свою очередь, вырос до 700 рублей.- Рост индексов связан с предпраздничным периодом, а причиной более высокого годового роста является то, что в этом году россияне меньше путешествуют и больше сидят дома. У них освободилась часть средств, которая была потрачена на подарки, праздничный стол и другие праздничные приготовления, - объясняет исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.Ранее \\"Ромир\\" опубликовал исследование об увеличении свободных денег у россиян. Их объем вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем прошлого года.