Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранное финансирование массовых акций в стране и обязывающий организаторов отчитываться об источниках средств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.Публичные мероприятия в стране не должны проводиться за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, граждан РФ младше 16 лет, анонимов и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.Согласно документу, подобные мероприятия теперь будут проходить под полным контролем госпредставителей, а организаторы мероприятий должны указывать счет на который должны поступать средства.Отчитываться о потраченных суммах нужно будет, если колличество участников мероприятия превысило 500 человек.Ранее Владимир Путин говорил, что протестные акции и митинги встряхивают власть, однако все действия должны происходить в рамках закона.