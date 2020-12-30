Неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь в Парке освободителей столицы Сербии Белграда. В посольстве России в стране заявили, что потрясены «варварским осквернением» мемориала.Вечный огонь открыли глава страны и глава МИД России Сергей Лавров 15 декабря 2020 года. Спустя две недели его осквернили вандалы. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС.У мемориала бросили банку с надписью «Освободители? Нет, никогда!», ниже были перечеркнуты серп и молот.«Глубоко потрясены варварским осквернением Вечного огня у мемориала \\"Освободителям Белграда\\". Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер», - сказали российские дипломаты на выпад вандалов.Там также отметили, что совместными усилиями памятник удастся полностью восстановить в скором времени.На территории парка находятся останки 1 395 партизан Югославии и 818 солдат и офицеров Красной армии.