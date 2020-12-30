В хорватском городе Петриня произошло повторное землетрясение. Толчки начались именно в тот момент, когда мэр города рассказывал о последствиях стихийного бедствия.- Мы достаем людей из машин и не знаем, мертвы они или ранены. Люди в панике ищут своих родных, - сказал Даринко Думбович за секунду до афтершока. Все происшествие попало на видео.На кадрах видно, как люди, услышав грохот, разбегаются. От шума сработали автомобильные сигнализации.Напомним, накануне в городе Петриня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр располагался в 46 километрах от столицы Хорватии - Загреба. В результате происшествия пять человек погибли, еще десятки пострадали. Среди погибших оказалась и 13-летняя девочка. Спасатели нашли ее под обломками дома. Девочку хотел спасти сосед, но оказалось уже поздно. Он пытался откачать ее в течение 40 минут, пока не приехала скорая помощь.