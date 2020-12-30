СМИ 30 декабря сообщили, что Анкара и Вашингтон создали рабочую группу по урегулированию ситуации по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.Внешнеполитическое ведомство Турции при этом опровергает сообщения прессы, которая ссылается на главу МИД Мевлюта Чавушоглу.«Наш господин министр на закрытой части сегодняшней конференции сказал, что \\"совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры\\"», - сказали в ведомстве.Группа создана только «по теме санкций» опять же на техническом уровне, сказал ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.14 декабря США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400. Ограничения коснулись четырех чиновников и секретариата оборонной промышленности страны, включая его главу Исмаила Демира.4 декабря 2020 года конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В него, кроме санкций против Анкары за С-400, вошли ограничительные меры против «Турецкого потока» и «Северного потока 2».