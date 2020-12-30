В аэропорту Адена 30 декабря произошел взрыв, в котором, по последним данным, погибли около 30 человек. ЧП произошло в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии.Как сообщил военный источник РИА «Новостям», причиной взрыва был ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз.«Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов», - рассказал он.Местные СМИ при этом пишут, что еще перед происшествием над аэрогаванью были слышны звуки беспилотников. Обвинения в адрес хуситов также выдвинул глава министерства информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.Министры, прибывшие в аэропорт утром в среду, не пострадали. В момент взрывов они еще находились в самолете и не успели зайти в терминал. Их сразу же отвезли в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность были оцеплены силами безопасности.