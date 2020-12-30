В преддверии Нового года россияне рассказали, какой подарок загадали бы Деду Морозу. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос и выяснил, чего больше всего хотят россияне на Новый год. Результаты опроса предоставлены сайту kp.ru.На первом месте оказалось здоровье себе, родственникам и всем людям в целом. Так ответили 29% респондентов. Еще 11% считают, что хорошим подарком стало бы завершение пандемии, отмена ограничений и вакцина от коронавируса. Также россияне загадали бы повышение уровня жизни, повышение пенсии и мир во всем мире (по 8%).Кроме этого, в топ-8 новогодних желаний вошли: материальное благополучие (7%), достойная работа и карьерный рост (6%).Ранее россияне рассказали, чего ждут от 2021 года. Большая часть опрошенных смотрит на будущее оптимистично. 42% респондентов уверены, что будущий год будет гораздо лучше 2020-го.