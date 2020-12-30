Молодежный чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Буквально сегодня утром российская сборная разгромила команду Австрии со счетом 7:1 и прошла в четвертьфинал чемпионата.Хоккейный эксперт \\"Матч ТВ\\" Леонид Вайсфельд рассказал, чего ждать от нашей сборной дальше.- Сейчас пока переживать рано, потому что для сборных России любого уровня чемпионат мира начинается вообще с Плей-офф. Хорошо, может быть, получить более слабого соперника на первой стадии Плей-офф, но в любом случае все решится там. Конечно, неплохо бы шведов обыграть, чтобы выйти на швейцарцев, на словаков, не знаю на кого. В противном случае может получиться Канада или Финляндия. А это уже не очень хорошо, - рассказал Вайсфельд в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".По словам эксперта, игра со шведами будет непростой проверкой для Сборной России.Напомним, наши сыграют со шведами уже завтра, 31 декабря. Матч начнется в 5:30 по московскому времени.