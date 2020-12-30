Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следкома, ФСБ России и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности.Ранее соответствующий закон одобрила Госдума в третьем чтении.Как сообщили авторы проекта, в последнее время «расширяется практика несанкционированного опубликования» данных о частной жизни правоохранителей и судей. Эта ситуация негативно влияет на их работу.Депутаты уверены, что, если информация об имуществе и персональных данных указанных категорий россиян будет скрыта, это может защитить их от угроз и спекуляций.Данные о частной жизни госслужащих будут скрывать сразу после их вступления в должность.Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал идею засекречивания данных об имуществе силовиков и чиновников. В эфире Радио «Комсомольская правда» Салин отметил, что «тревога обоснована».