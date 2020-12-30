Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, опубликовала очень эмоциональное видео в TikTok.Она рассказала, что на самом деле происходит в \\"красной зоне\\" и как с этим справляются врачи.- У нас нет аппаратов ИВЛ для пациентов. У нас нет седативных препаратов. Пациенты умирают как мухи, - говорит медсестра со слезами на глазах.По ее словам, весь персонал больницы работает \\"на пределе возможностей\\". А медики вовсе не успевают интубировать (для искусственной вентиляции легких) больных, поскольку за каждым врачом закреплено порядка 40 пациентов.- Это похоже на зону боевых действий, и мы просим о помощи, но помощь не приходит, - отчаянно заявила медсестра.Она призвала всех перестать быть беспечными и серьезнее относиться к пандемии COVID-19.Эмоциональное видео быстро разлетелось по сети. Сейчас оно набрало уже почти полтора миллиона просмотров.