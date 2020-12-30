В Адене прогремел взрыв около правительственного дворца. Сейчас в здании находятся члены нового правительства Йемена, которые сегодня прибыли в Аден из Эр-Рияда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.Как уточняет издание Sky News, во дворец могла ударить ракета и беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока неизвестно.Несколько часов назад серия мощных взрывов прогремела в аэропорту Адена, куда прилетели новоиспеченные министры. У трапа самолета собрались встречающие и журналисты. Внезапно в районе зала прилетов прогремел взрыв. Как раз в этот момент по трапу начали спускаться министры. От обрушившихся конструкций пошла сильная пыльная завеса.В результате происшествия погибло около 30 человек, но никто из членов правительства не пострадал. Как сообщили позже, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз. Кроме того, перед происшествием над аэропортом были слышны звуки беспилотников.