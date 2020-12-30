Роспотребнадзор принял новые санитарные требования к условиям труда в России. Они вступят в силу 1 января 2021 года.Для тех, кто проводит на работе полный день сидя, установлены следующие правила: пространство для ног должно быть не уже полуметра, не ниже 60 сантиметров и не меньше 45 сантиметров в глубину на уровне колен и 60 сантиметров на уровне ступней.«Стоячие рабочие места должны быть с сиденьем-поддержкой», - сказано в указе ведомства.Для россиян, работающих от 12 часов, руководство должно предусмотреть место для сна (если предусмотрен перерыв на сон) и организовать горячее питание на предприятии.Особые правила также вводятся для беременных женщин и кормящих мам. Они должны быть отстранены от работы, при которой им пришлось бы поднимать «предметы труда» выше плеч или с пола.Ранее Роспотребнадзор рассказал, как с 1 января будут учиться российские школьники. В указе прописаны основные правила - от удаленности школы до правил во время экзаменов.