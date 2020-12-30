Врача-эндокринолога Ольга Чернова рассказала, какие опасности подстерегают детей во время новогодних каникул. Из-за злоупотребления сладостями могут возникнуть тяжелые проблемы.Организм будет пересыщаться углеводами, что приводит не только к избыточному весу, но и к нагрузке на поджелудочную железу. В итоге можно «заработать» сахарный диабет и панкреатит:- Признаками диабета являются жажда, потеря массы тела, порой от сладостей возникают аллергические реакции. Я бы рекомендовала родителям прятать от детей конфеты, варенье, печенье, то есть все, что содержит сахар. Подобное правило актуально и для взрослых-сладкоежек, - говорит врач в беседе с ФАН.Нужно стараться есть как можно меньше углеводов, больше двигаться и бывать на свежем воздухе.Чтобы избежать сахарозависимости у детей, психологи рекомендуют не запрещать, а разрешать. Можно предоставить ребенку право выбора: какую сладость он хочет съесть, но в строго ограниченное время или день.Диетологи советуют употреблять детям не больше 260 ккал из жиров и сахара в сутки. В рационе должны присутствовать рыба и говяжья печень, они помогут снизить тягу к сладкому.Стоит отметить, что средние чеки при покупке новогодних подарков для детей в 2020 году выросли на 15–20% по сравнению с 2019-м, сообщает газета \\"Известия\\".