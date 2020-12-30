Через месяц-полтора центр Гамалеи собирается подать пакет документов для получение разрешения на испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» на детях и беременных женщинах.Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, документы передадут в Минздрав, сейчас разрешительный пакет «в стадии написания», пишет РИА «Новости».«Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания», - рассказал Гинцбург, уточнив, что писать его будут еще минимум месяц, а подадут через 1,5.Испытания начнутся только после получения всех разрешений от Минздрава.Сейчас центр Гамалеи также работает над препаратом для лечения коронавируса на основе антител. Как сообщил Гинцбург, испытания проводят на экспериментальных животных. На людях его будут испытывать осенью 2021 года.