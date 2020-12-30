Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, стоит ли покупать биткоин в 2021 году. Говоря про инвестицию в данный инструмент, эксперт отметил, что человек должен четко понимать, что представляют из себя и как работают криптовалюты.Что касается именно биткоина, то инвестировать в него нельзя ни в коем случае, потому что гарантировать успех в этом случае очень сложно.- Криптовалюта постоянно падает и поднимается. То есть можно играть и выигрывать, играть и проигрывать, но нужно понимать, что это спекулятивная игра с негарантированным результатом, — объяснил эксперт в беседе с ФАН.Если у инвестора стоит цель получать гарантированный доход, то «криптовалюта не вариант». Для этих целей нужно выбрать другие инструменты.- Рост биткоина не появился сам по себе. Это инерция больших финансовых вливаний в денежную сферу, правительственные долги США, - отметил Колташов.Он уверен, что впереди криптовалюту ждет падение, так как ее укрепление плохо сказывается на государственных валютах. Страны не допускают посягательства на свою денежную монополию.Тем временем, стоимость биткоина постоянно растет. 27 декабря его стоимость превысила 28 тысяч долларов. Прирост составил 13 процентов. В очередной раз был побит исторический рекорд, сообщает газета \\"Известия\\".