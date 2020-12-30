Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за клевету. Теперь за содеянное может грозить лишение свободы.Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ. К наказанию за нарушение добавили ответственности в виде лишения свободы на срок до двух лет, арест и принудительные работы.Согласно документу за клевету в СМИ, публичном выступлении или интернете теперь грозит до двух лет лишения свободы, в том числе за клевету в отношении нескольких лиц. Срок увеличивается до трех лет, если ложная информация распространили с использованием служебного положения.За недостоверные данные о заболевании лица, представляющим опасность для окружающих, будут наказывать штрафом до трех миллионов, обязательными работами на срок до 400 часов, арестом на 3-6 месяцев или лишением свободы до четырех лет.За клевету, связанную с обвинениями в изнасиловании или совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, грозит самое суровое наказание. Штраф составляет до пяти миллионов рублей и до пяти лет лишения свободы.