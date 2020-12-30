Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, чем опасен постоянный недосып.Он привел в пример эксперимент, в ходе которого человека лишали сна на целых 11 часов – это был рекорд. После эксперимента испытуемый проспал всего 17 часов и чувствовал себя полностью отдохнувшим и выспавшимся. Поэтому выспаться впрок нельзя.- Обычно люди и живые организмы погибают через семь суток полного лишения сна. Поэтому сон является очень важной составляющей, - отметил эксперт в беседе с ФАН.Если пытаться выспаться заранее, то будет ухудшаться качество сна. Попытки компенсировать ночной отдых днем или утром приводит к тому уменьшается давление во время сна в вечернее и ночное время.- В праздники люди обычно ложатся спать попозже, поэтому после выхода на работу не могут вернуться в привычный ритм. Даже небольшое лишение сна, например, на один час при норме семь-девять часов меняет активность нескольких сот генов, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, - отметил Калинкин.Недосып сказывается не только на здоровье, но и на работоспособности, отношении с коллегами.Ранее сомнолог объяснил, чем опасен храп и при каких заболеваниях он встречается чаще всего, сообщает Пятый канал.