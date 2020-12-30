Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал ситуацию с курсом евро. 30 декабря европейская валюта преодолела отметку в 92 рубля.Специалист уверен, что укреплению способствуют внешние факторы.- Во-первых, рынки отреагировали на принятие американского пакета стимулов в 900 млрд долларов, - отмечает эксперт в беседе с RT.Второй фактор – переоценка прогноза на будущий год. Пересмотр рисков и показателей позитивно сказывается на курсе европейской валюты.- Рост не удивителен. В предновогоднее время такое происходит часто, в январе показатели частично снизятся. Непосредственно для рубля данная новость не критична, - заключил эксперт.По его оценкам, в январе 2021 года евро будет колебаться в пределах 90-92 рублей.Ранее экономист объяснил, стоит ли в 2021 году покупать биткоины. Эксперт ФАН настаивает, что это крайне рискованная операция. Лучше отказаться от такого способа инвестирования.