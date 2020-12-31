В Москве последние несколько дней снижается число заболевших коронавирусом. Накануне оперштаб объявил, что было диагностировано 5105 новых пациентов. Тогда как за неделю до этого было по 6-7 тысяч в сутки. Впрочем радоваться спаду заболеваемости еще рано. Не исключено, что накануне праздников жители столицы просто не спешат вызывать врачей и сдавать тесты.— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно, — сообщили оперштабе по противодействию распространения Covid-19 в Москве.В столице расширилось число категорий жителей, которые могут сделать прививку от коронавируса. Уколоться «Спутником V» во время январских каникул могут студенты старше 18 лет. Также записаться на вакцинацию могут все задействованные в строительной сфере.Кстати, из-за коронавируса каникулы у всех учащихся в новом 2021 году будут долгими. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Дистанционнку вводить на это время не будут.Празднования в клубах и ресторанах в грядущую новогоднюю ночь под запретом. Однако на отмечать на улицах можно. Тезис неоднократно повторяли власти. Но есть важная оговорка для всех, кто планировал погулять в центре Москвы на Новый год. Красная площадь будет закрыта. По особому расписанию работает и каток у ГУМа.Всю важную информацию о работе транспорта и коммунальных служб в новогоднюю ночь в Москве «КП» собрала в подробном гиде. Там же информация о работе прививочных кабинетов, где делают укол «Спутником V», в праздничные дни января. Практически все каникулы они будут открыты.