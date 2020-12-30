В 2020 году россияне стали тратить больше на подарки детям к новому году. По данным «Платформы ОФД» с 1 по 15 декабря средний чек увеличился на 15-20 процентов.Чаще всего покупают конфеты, игрушки и настольные наборы из картона.Сладости прибавили в цене 16%, за подарок весом в 500 гр платят 576 рублей. Игрушки в виде героев из мультфильмов подорожали на 17%, средний чек – 840 рублей.Настольные игровые наборы подорожали на 21%, за них платят почти 1300 рублей.Популярными также являются наборы для творчества и рисования. Они подорожали на 45% — до 2 тыс. рублей.Эксперты отметили, что число импульсивных и спонтанных покупок в этом году существенно снизилось. Потребители стали целенаправленно выбирать подарки, причем предпочитают преподносить вещи в более качественном исполнении, сказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД».Ранее директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему нельзя отменять длительные новогодние каникулы. Это поможет оживить торговлю в стране, сообщает ФАН.