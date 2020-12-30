Экономисты считают, что хранить деньги в долларах и японской йене не стоит. По их мнению следует присмотреться к валютам развивающихся стран, в частности к российскому рублю.\\"Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран\\", — приводят слова главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди РИА \\"Новости\\".В качестве примера стратег привел в пример российский рубль.Генеральный директор ИК \\"Русс-Инвест\\" Александр Бычков, посоветовал россиянам, которые не верят в долгосрочные перспективы рубля и предпочитают валюту, покупать евро.\\"Либо покупать доллар и евро в равных пропорциях\\", - отметил он.По словам экономистов, мировая экономика продолжит испытывать трудности в 2021, но серьезного мирового банковского кризиса ждать не стоит. По их мнению, наиболее приемлемым вариантом сохранения накоплений могут стать депозиты.Напомним, в сентябре прошлого года опрос показал, что личные сбережения есть у 41% жителей страны. 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие пять лет увеличили размер регулярных накоплений.