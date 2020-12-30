Власти Китая засекретили данные исследований о происхождении SARS-CoV-2 - возбудителя COVID-19. Все выводы экспертов до момента публикации должна будет одобрить специальная госкомиссия.Журналисты Associated Press провели собственное расследование. Они выяснили, что Китай выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение коронавируса. Однако при этом Пекин тщательно следит, чтобы данные не попадали в СМИ.По словам журналистов, 24 февраля в Китае были введены новые процедуры утверждения публикации в соответствии с «важными инструкциями» главы Китая Си Цзиньпина.В агентстве также отметили, что спецслужбы в Китае контролируют доступ в пещеры провинции Юнань и заброшенную шахту, где живут летучие мыши, которые, предположительно, являются разносчиками вируса.«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», — говорится в материалах.Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. На текущий момент в мире вирусом заразились свыше 82 миллионов человек. От заболевания погибли 1 795 775 пациента, согласно данным института Хопкинса.