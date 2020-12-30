Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения COVID-19.«Министерство здравоохранения РФ провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований», - сообщила пресс-служба ФМБА.В ходе этой фазы агентство собирается изучить безопасность и переносимость лекарства у здоровых добровольцев-россиян. Испытания проведут на базе Института иммунологии ведомства. Их набор сейчас ведется специалистами ФМБА. Ведутся и другие работы по подготовке к клиническим исследованиям.30 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о разработке уникального лекарства для лечения коронавируса.Она сообщила, что это этиотропный препарат, то есть направленный непосредственно на причину заболевания. А, как мы знаем, сегодня лекарства против Sars-Cov-2 не существует, врачи лечат только последствия, которые он вызывает.