Ситуация с коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она напомнила, что ведомство не рекомендует выпивать даже бокал шампанского в новогоднюю ночь тем, кто принимает лекарства от коронавируса.\\"Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя\\", - сказала она.Попова добавила в интервью телеканалу \\"Россия-1\\", что \\"это абсолютная аксиома\\", и рисковать, в том числе в новогоднюю ночь, не стоит.По рекомендации санитарных врачей, несколько дней до и после вакцинации от коронавирусной инфекции не следует употреблять алкогольные напитки и курить. Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Попова рассказала, за сколько дней до прививки следует отказаться от спиртного.Это напряжение для организма, и, если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь, сказала тогда глава ведомства.Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее также призывал россиян отказаться в новогоднюю ночь и все последующие праздники от употребления алкоголя и большого количества жирной пищи. Он попросил поберечь врачей, которым и так тяжело из-за пандемии, а в новогодние праздники наплыв посетителей традиционно увеличивается.