Роспотребнадзор рекомендует не посещать масштабные детские мероприятия в новогодние каникулы, чтобы дети оставались здоровы.«Детей нужно защищать. В семьях, там, где есть больной, нужно уберечь ребенка от заражения. Сегодняшним днем, перед каникулами, нужно еще раз позаботиться об этом», — рассказала Анна Попова телеканалу «Россия-1».Дети должны оставаться здоровыми, добавила она и призвала выводить их на свежий воздух, но от больших групповых мероприятий в закрытых помещениях лучше отказаться.Глава ведомства Анна Попова также рассказала, что ситуация с коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее также призывал россиян отказаться в новогоднюю ночь и все последующие праздники от употребления алкоголя и большого количества жирной пищи. Он попросил поберечь врачей, которым и так тяжело из-за пандемии, а в новогодние праздники наплыв посетителей традиционно увеличивается.