В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что повторное заражение коронавирусом может случиться при серьезном нарушении в иммунной системе человека. Ее слова приводит телеканал \\"Россия 1\\".В ходе интервью глава Роспотребнадзора также рассказала об ожиданиях по распространению коронавируса в России в ближайшее время.\\"Ситуация с коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники\\", - сказала Попова.Она призвала не пить алкоголь тех, кто принимает препараты от коронавируса.По рекомендации санитарных врачей, несколько дней до и после вакцинации от коронавирусной инфекции не следует употреблять алкогольные напитки и курить. Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Попова рассказала, за сколько дней до прививки следует отказаться от спиртного.Это напряжение для организма, и, если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь, сказала тогда глава ведомства.