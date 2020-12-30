В Москве осудили атаку на международный аэропорт в Адене, в результате которой погибли 27 человек. МИД России призвал тщательно расследовать произошедшее.\\"В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым\\", - говорится в сообщении дипломатического ведомства, опубликованном на официальном сайте.В Министерстве отметили, что данное «дерзкое нападение» на аэропорт доказывает необходимость как можно скорее урегулировать военно-политический кризис в Йемене.Дипведомство уверено, что «без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны».В МИД пояснили, что речь идет в том числе об обеспечении общественной безопасности и борьбе с террористическими группировками.Два сотрудника Международного комитета Красного Креста погибли и еще трое пострадали в результате атаки на аэропорт, сообщили агентству ТАСС в штаб-квартире этой гуманитарной организации в Женеве.Напомним, днем 30 декабря в аэропорту Адена в Йемене разорвались четыре минометных снаряда. По разным данным, от 27 до 30 человек погибли. Причиной взрывов стала атака повстанцев-хуситов.