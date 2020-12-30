В этом году самыми популярными по запросам вакансии стали водитель, охранник и уборщица. Именно эти должности россияне искали чаще всего.Следующими в топе стали вакансии бухгалтеров и продавцов. Кроме того россиян интересовали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса \\"Работа.ру\\", пишет ТАСС.\\"Топ-10 специальностей по количеству запросов соискателей закрывают администраторы и курьеры\\", - говорится в исследовании.Среди запросов без указания специальности самыми популярными у россиян стали \\"Подработка\\", \\"Работа на складах\\", \\"Работа для женщин\\" и \\"Работа для студентов\\".Часто соискатели интересовались дистанционной работой, в строительстве, на производстве и в транспортной сфере. Замыкают десятку запросов без специальности поиски \\"Работы с проживанием\\" и \\"Работы с ежедневной оплатой\\".Ранее KP.RU публиковал список самых высокооплачиваемых профессии на удаленке. Самой прибыльной оказалась вакансия программист-аналитик 1С.