Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России и отметила, что сейчас крайне важный период.По словам руководителя ведомства, обстановка по covid-19 в стране не является однозначно стабильной, и во многом именно от граждан будет завесить, как будет жить страна до конца зимы.- Сейчас очень важный период. Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока еще не однозначно стабильная. Вот от того, как мы проведем эти праздники, и зависит, как мы дальше будем жить, - сказала Попова в интервью каналу \\"Россия 1\\".