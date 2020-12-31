Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности приехать в Россию с визитом для обсуждения важных тем. В частности речь идет о вопросах экспорта молдавской продукции и приднестровского урегулирования.- Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта, - сказала она в эфире телеканала TV8.Также глава государства отметила, что открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между странами.