Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики провести проверку на пособничество терроризму заявления родственников двух убитых при нападении на полицейских в Грозном уроженцев Ингушетии.- В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... - заявил Кадыров на совещании правительства в Грозном.Также глава Республики добавил, что все \\"те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону\\".