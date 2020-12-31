Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности правительства вводить предельные цены на социально значимые товары.Отмечается, что кабмин может отреагировать при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.- Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемые на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ, могут устанавливаться правительством РФ на срок не более 90 календарных дней в случае, - говорится в документе.